الشرطة الأميركية قتلت رجلًا يحمل سكينَين قرب مكان انعقاد مؤتمر الجمهوريين في ميلووكي

كشف رئيس شرطة ميلووكي (Milwaukee) جيفري نورمان، في مؤتمر صحافي، أنّ خمسة من أعضاء قسم شرطة كولومبوس (Columbus) في ولاية ​أوهايو​ (Ohio) الأميركيّة، أطلقوا النّار على رجل كان يحمل سكينًا في كلّ يد، وذلك بالقرب من المكان حيث ينعقد المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري، موضحًا أنّ المسلّح رفض أوامر الشّرطة، وهاجم رجلًا غير مسلّح، قبل أن تطلق الشّرطة النّار عليه وتقتله.

وذكرت قناة "FOX6 News" أنّ شرطة ميلووكي تتولّى التحقيق في مكان الحادث، مشيرةً إلى أنّ جهاز الخدمة السريّة الأميركي يلعب دورًا ما.

بدورها، أكّدت إدارة شرطة كولومبوس، وكذلك مسؤول من ميلووكي ومتحدّث باسم مركز القيادة المشتركة للمؤتمر، بحسب وكالة "أسوشيتد برس"، أنّه لا يوجد ما يشير إلى أنّ الحادث كان له علاقة بالمؤتمر نفسه.

ويأتي الحادث بعد أيّام من الهجوم على المرشّح الجمهوري الرّئيس الأميركي السّابق ​دونالد ترامب​، في بنسلفانيا.

وكان ترامب ضمن الحضور في المؤتمر الوطني، الّذي شهد تسميته مرشّحًا للحزب رسميًّا، لمواجهة الرّئيس الحالي جو بايدن في الانتخابات الرّئاسيّة المقبلة.