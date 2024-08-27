شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا.. المستهلكون يوفرون 600 مليار دولار من قروض التمويل العقاري والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وفر المستهلكون الأمريكيون حوالي 600 مليار دولار إضافية منذ 2022 من قروض التمويل العقاري ذات الفائدة المنخفضة الثابتة.

وأشار معهد سويس ري لأبحاث التمويل والتأمين، أن هذا خفف تأثيرات الزيادة في أسعار الفائدة الأمريكية، خلال العامين الماضيين. قروض التمويل العقاري في أمريكا أشار التقرير إلى أن التوفير الذي حققه ملاك المساكن الذين حصلوا على قروض تمويل عقاري، بفائدة ثابتة أثناء فترة الفوائد المنخفضة شكل حوالي 2% من إجمالي الإنفاق الاستهلاكي الشخصي في الولايات المتحدة.

وبين أن هذه الوفورات ساهمت في تعزيز مرونة الإنفاق الاستهلاكي وخففت من التأثير السلبي لزيادات أسعار الفائدة الرئيسية في الولايات المتحدة.

ومن المرجح أن تعمل نفس الآلية على إضعاف فعالية خفض أسعار الفائدة الذي يخطط له (البنك المركزي) الأمريكي الآن، وأن تجعل من الصعب تحفيز الطلب الاستهلاكي إذا تباطأ الاقتصاد. أسعار الفائدة العقارية الأمريكية وكتب محللو معهد سويس ري، أن ضعف استفادة الإنفاق الاستهلاكي من تخفيف السياسة النقدية، يمكن أن تؤدي إلى تخفيف أشد للسياسة النقدية خلال العام المقبل بوتيرة أسرع مما يفترض حاليًا.

وخلال دورة تشديد السياسة النقدية الأخيرة لمجلس الاحتياط الاتحادي تجاوز متوسط أسعار الفائدة العقارية الأمريكية، في السوق ما يدفعه المقترضون على قروضهم الحالية بنحو 3.2 نقطة مئوية.

