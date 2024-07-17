"المقاومة الإسلامية في العراق" أعلنت استهداف هدف حيوي في إيلات بواسطة الطيران المسيّر

أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق"، في بيان، أنّه "استمرارًا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، إستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق بوقتٍ سابق هدفًا حيويًا في أم الرشراش "إيلات" المحتلة، بواسطة الطيران المسيّر".

وأكّدت "استمرار العمليات في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة".

وتنفذ المقاومة الإسلامية في العراق عمليات عسكرية متواصلة ضد مواقع إسرائيلية عدّة منذ بدء الحرب على قطاع غزة في 7 تشرين الأول 2023.