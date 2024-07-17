الجيش: عملية دهم منازل مطلوبين في بلدة سرعين الفوقا بالبقاع

أعلنت قيادة الجيش، في بيان، أنّ "وحدة من الجيش، تؤازرها دورية من مديرية المخابرات، دهمت منازل مطلوبين في بلدة سرعين الفوقا- البقاع، وضبطت كمية من الأسلحة والذخائر الحربية والأعتدة العسكرية، بالإضافة إلى سيارتين غير قانونيتين".
هذا، وسُلّمت المضبوطات إلى المراجع المختصة وبوشر التحقيق، وفق البيان.
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