الادعاء يطعن بقرار رفض دعوى جنائية تتعلق بـ”وثائق ترامب”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

استأنف ممثلو الادعاء الأميركيون رسمياً الأربعاء قرار قاضية اتحادية برفض الدعوى الجنائية التي رفعها المحقق الخاص جاك سميث واتهم فيها دونالد ترامب بالاحتفاظ بشكل غير قانوني بوثائق سرية بعد انتهاء رئاسته.

وقدم مكتب سميث إشعاراً يفيد بأنه سيطلب من محكمة الاستئناف الأميركية الحادية عشرة في أتلانتا إحياء القضية وإلغاء الحكم الصادر في 15 يوليو عن القاضية إيلين كانون بالمحكمة الجزئية في ولاية فلوريدا والذي رأى أن سميث الذي يقود الادعاء تم تعيينه بشكل غير قانوني في منصبه ولا يتمتع بسلطة التقدم بالقضية للعدالة وفق العربية.

وتوصلت كانون، التي عينها ترامب في عام 2020، إلى أن وزير العدل الأميركي ميريك غارلاند، الذي عين سميث في عام 2022 للإشراف على التحقيقات المتعلقة بترامب، لم يكن لديه سلطة “تعيين مسؤول اتحادي يتمتع بنوع من سلطة الادعاء التي يمارسها المستشار الخاص سميث”.