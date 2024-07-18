شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 3.6 درجات يضرب مدينة نابولي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن المعهد الوطني للجيوفيزياء وعلم البراكين عن وقوع زلزال بقوة 3.6 درجات على مقياس ريختر في مدينة نابولي بجنوب إيطاليا صباح اليوم الخميس.

ووقع الزلزال الساعة 08.10 صباحًا (06.10 بتوقيت جرينتش). ومثلما كان الحال في الغالب خلال الشهور الأخيرة، تردد أن مركز الزلزال يقع في فليجرين فيلدز وهي منطقة بركانية ليست بعيدة عن وسط المدينة.

ولم تتحدث إدارة الحماية المدنية الإيطالية في البداية عن وقوع إصابات أو أضرار كبيرة. وشعر السكان في نابولي وغيرها من مدن المنطقة بالزلزال، وبالعديد من الهزات التابعة مما أثار الخوف.

وتعرضت فليجرين فيلدز، وهي أكبر منطقة بركانية نشطة في أوروبا، لكثير من الزلازل الصغيرة لبعض الوقت.

وفي مايو، تعرضت المنطقة لأكثر زلازل قوة في خلال 40 سنة، وبلغت درجة أشدها 4.4 درجات.

