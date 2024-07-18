شكرا لقرائتكم خبر عن استفزاز جديد من كوريا الشمالية تجاه جارتها الجنوبية.. ماذا حدث؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأت كوريا الشمالية في تصريف المياه من سد "هوانج جانج" بالقرب من الحدود بين الكوريتين، في وقت مبكر من صباح اليوم، دون إخطار مسبق للجنوب.

وأوضحت وزارة البيئة الكورية الجنوبية اليوم الخميس، أن صور الأقمار الصناعية التي التقطت في الساعة الثالثة من صباح اليوم، أن عرض المجرى السفلي من السد في الشمال بنهر "إنمجين" اتسع. صراع كوريا الشمالية والجنوبية ويأتي هذا خلافًا للصور الملتقطة في الساعة العاشرة من مساء أمس الأربعاء التي كانت أظهرت عدم تغيير عرض المجرى وفقا لوزارة البيئة.

وبينت أنه يفترض أن كمية المياه التي صرفت ليست كبيرة، ووصل منسوب المياه في جسر بيلسيونج في أقصى شمال الجنوب على نهر إيمجين إلى 88ر2 متر في الساعة 0620 صباحا، بزيادة 4ر2 متر مقارنة مع نفس الساعة في اليوم السابق.

ويرجع ارتفاع منسوب المياه إلى تأثير الأمطار الغزيرة بالقرب من نهر إيمجين إلى جانب تصريف المياه من السد. جسر بيلسيونج وإذا قام الشمال بتفريغ 500 طن في الثانية من المياه من السد، فمن المتوقع أن يستغرق وصول المياه إلى جسر بيلسيونج نحو 9 ساعات.

وأطلعت الوزارة الجيش والحكومة المحلية على الوضع بمجرد تأكيد عملية التصريف وقامت بتفعيل نظام الاستجابة للطوارئ.

