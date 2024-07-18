شكرا لقرائتكم خبر عن "ستارمر" يحث زعماء أوروبا على حل "أزمة" المهاجرين ومساعدة أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حث رئيس الوزراء البريطاني الجديد كير ستارمر، الزعماء الأوروبيين على مواجهة "أزمة" الهجرة غير الشرعية، والوقوف بثبات لدعم أوكرانيا، بينما يسعى إلى تعزيز علاقات المملكة المتحدة مع القارة.

وأفادت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" اليوم الخميس، بأن ستارمر يأمل في أن توفر قمة "الجماعة السياسية الأوروبية" فرصة "لإعادة ضبط" علاقات المملكة المتحدة مع جيرانها، بعد الاضطرابات التي شهدتها الاعوام التي تلت خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست). دعم الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان كما أكد ستارمر لدى افتتاح القمة في قصر بلينهايم الواقع شمال غرب أكسفورد، على دعم حكومته لـ"الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان"، بعد أن طرح حزب المحافظين المعارض حاليا فكرة الانسحاب من الاتفاقية. وقال ستارمر لزعماء أوروبا إن المملكة المتحدة ستكون "صديقة وشريكة مستعدة للعمل" معهم، و"ليست جزءا من الاتحاد الأوروبي، ولكن جزءا كبيرا من أوروبا".

