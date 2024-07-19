شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء العمليات الجراحية بمستشفيات ألمانيا بسبب أعطال فنية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بسبب خلل فني واسع النطاق، ألغى المستشفى الجامعي في ولاية شليزفيج-هولشتاين الألمانية جميع العمليات الجراحية المخطط لها في مواقعه في مدينتي كيل ولوبيك اليوم الجمعة.

وأعلنت المستشفى على موقعها الإلكتروني أن العيادات الخارجية ستظل أيضا مغلقة.

وجاء في بيان المستشفى: "رعاية المرضى في المستشف مضمونة، وكذلك رعاية الطوارئ".