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إلغاء العمليات الجراحية بمستشفيات ألمانيا بسبب أعطال فنية

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كيل - د ب أ 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - بسبب خلل فني واسع النطاق، ألغى المستشفى الجامعي في ولاية شليزفيج-هولشتاين الألمانية جميع العمليات الجراحية المخطط لها في مواقعه في مدينتي كيل ولوبيك اليوم الجمعة.
وأعلنت المستشفى على موقعها الإلكتروني أن العيادات الخارجية ستظل أيضا مغلقة.
وجاء في بيان المستشفى: "رعاية المرضى في المستشف مضمونة، وكذلك رعاية الطوارئ".
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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