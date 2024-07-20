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تقليل الفاقد من المياه على رأس أولويات برنامج الحكومة وإنشاء محطات رفع ومغذيات

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القاهرة - سامية سيد - كتبت إسراء بدر

السبت، 20 يوليو 2024 05:00 ص

تولي مصر اهتماما كبيرا بترشيد استخدام المياه والحفاظ عليها لذلك تستهدف الحكومة الجديدة استكمال تبني مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى تقليل الفاقد من المياه في القطاعات المختلفة، ومنها:

- تعزيز المشروعات القومية الكبرى الرامية لترشيد استخدام المياه وتعظيم العائد.

-زيادة الكفاءة الكلية لاستخدام المياه من خلال زيادة نسبة إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى والصحى والصناعى المعالجين.

-استكمال الدولة تنمية الموارد المائية بالتوسع في إنشاء محطات التحلية، ومشروعات حصاد الأمطار والسيول والتوسع الآمن في استخدام المياه الجوفية وحمايتها من التدهور.

-العمل على الاستفادة من مياه الأمطار واستخدامها في الزراعة.

-إنشاء المزيد من محطات الرفع والمغذيات لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى.

-مواصلة التوسع في مشروعات البنية التحتية للصرف الصحى بالمدن والقرى.

-السيطرة على الاستخراج المفرط للمياه الجوفية لاستخدامات الرى.

-الاستعاضة بمصادر المياه غير التقليدية كالمياه العادمة المعالجة والمياه قليلة الملوحة.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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