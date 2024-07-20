شكرا لقرائتكم خبر عن تقليل الفاقد من المياه على رأس أولويات برنامج الحكومة وإنشاء محطات رفع ومغذيات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت إسراء بدرالسبت، 20 يوليو 2024 05:00 ص
تولي مصر اهتماما كبيرا بترشيد استخدام المياه والحفاظ عليها لذلك تستهدف الحكومة الجديدة استكمال تبني مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى تقليل الفاقد من المياه في القطاعات المختلفة، ومنها:
- تعزيز المشروعات القومية الكبرى الرامية لترشيد استخدام المياه وتعظيم العائد.
-زيادة الكفاءة الكلية لاستخدام المياه من خلال زيادة نسبة إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى والصحى والصناعى المعالجين.
-استكمال الدولة تنمية الموارد المائية بالتوسع في إنشاء محطات التحلية، ومشروعات حصاد الأمطار والسيول والتوسع الآمن في استخدام المياه الجوفية وحمايتها من التدهور.
-العمل على الاستفادة من مياه الأمطار واستخدامها في الزراعة.
-إنشاء المزيد من محطات الرفع والمغذيات لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى.
-مواصلة التوسع في مشروعات البنية التحتية للصرف الصحى بالمدن والقرى.
-السيطرة على الاستخراج المفرط للمياه الجوفية لاستخدامات الرى.
-الاستعاضة بمصادر المياه غير التقليدية كالمياه العادمة المعالجة والمياه قليلة الملوحة.
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