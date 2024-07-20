شكرا لقرائتكم خبر عن تقليل الفاقد من المياه على رأس أولويات برنامج الحكومة وإنشاء محطات رفع ومغذيات والان مع تفاصيل الخبر

تولي مصر اهتماما كبيرا بترشيد استخدام المياه والحفاظ عليها لذلك تستهدف الحكومة الجديدة استكمال تبني مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى تقليل الفاقد من المياه في القطاعات المختلفة، ومنها:

- تعزيز المشروعات القومية الكبرى الرامية لترشيد استخدام المياه وتعظيم العائد.

-زيادة الكفاءة الكلية لاستخدام المياه من خلال زيادة نسبة إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى والصحى والصناعى المعالجين.

-استكمال الدولة تنمية الموارد المائية بالتوسع في إنشاء محطات التحلية، ومشروعات حصاد الأمطار والسيول والتوسع الآمن في استخدام المياه الجوفية وحمايتها من التدهور.

-العمل على الاستفادة من مياه الأمطار واستخدامها في الزراعة.

-إنشاء المزيد من محطات الرفع والمغذيات لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى.

-مواصلة التوسع في مشروعات البنية التحتية للصرف الصحى بالمدن والقرى.

-السيطرة على الاستخراج المفرط للمياه الجوفية لاستخدامات الرى.

-الاستعاضة بمصادر المياه غير التقليدية كالمياه العادمة المعالجة والمياه قليلة الملوحة.