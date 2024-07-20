شكرا لقرائتكم خبر عن هجوم ثاني خلال 10 أيام.. دب يعض راعي أغنام روماني في ساقه والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - هاجم دب راعي أغنام بالغ من العمر 63 عامًا بشكل مفاجئ في مرعى بجبال "كاربات" الجنوبية في رومانيا وعضه في ساقه، طبقا لما ذكره موقع "ديجي 24 دوت رو" الإخباري في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة.

ونقل الموقع الإخباري عن عمال إنقاذ وشهود عيان قولهم إن الراعي كان يرعى حيواناته ، عندما ظهر الدب بشكل مفاجي وهاجمه.

وأضاف الموقع الإخباري أن الحادث وقع في قرية "روكار" على بعد حوالي 150 كيلومترا، شمال بوخارست العاصمة.

واتصل زميل للراعي بخدمات الطوارئ، التي نقلته إلى المستشفى.

ووصف الأطباء حالته بأنها خطيرة.

يأتي الحادث بعد أسبوع ونصف فقط من قتل دب لفتاة عمرها 19 عاما أثناء تنزهها في نفس المنطقة.

يشار إلى أن حوالي 8 آلاف دب بني يعيش في جبال "كاربات" الرومانية، حسب تقديرات حكومية. وهو ثاني أكبر عدد من الدببة في أوروبا بعد روسيا.

