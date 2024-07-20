شكرا لقرائتكم خبر عن عودة العمل لطبيعته في مطار برلين بعد العطل التقني العالمي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بعد العطل التقني الكبير الذي شهدته قطاعات متعددة في مختلف أنحاء العالم أمس الجمعة، عادت حركة الطيران في مطار العاصمة الألمانية برلين إلى طبيعتها إلى حد كبير.





تأخيرات طفيفة



وقال متحدث باسم المطار في تصريحات إنه باستثناء بعض التأخيرات الطفيفة، فإن إقلاع الطائرات يجرى في الموعد المحدد، مشيرًا إلى أنه تم إلغاء وصول رحلتين فقط من نيويورك ونيوارك من قبل الشركتين الخاصة بهما، لأنه على ما يبدو لا تزال هناك مشكلات في الولايات المتحدة.

ووصف المتحدث الوضع في صالات مطار برلين بأنه هادئ.

وإجمالا ينتظر المطار وصول 70 ألف مسافر اليوم السبت، وهو ما يعني أن عدد الركاب لا يصل إلى مستوى أيام الذروة، على الرغم من أنها أول عطلة نهاية أسبوع في موسم العطلات ببرلين وبراندنبورج.

وتسبب تحديث معيب لأحد البرامج الحاسوبية في اضطراب واسع النطاق في جميع أنحاء العالم صباح الجمعة، ما أدى إلى شل الحركة الجوية تقريبا في العديد من المناطق.

كما تأثرت متاجر وبنوك ومستشفيات ومحطات تلفزيون ومرافق أخرى.



وتحديث معيب لنظام



وذكرت شركة "كراودسترايك" أن السبب في الأعطال هو تحديث معيب لنظام أمان تكنولوجيا المعلومات، وأعلنت الشركة عن إصلاح الخطأ بعد ظهر أمس.

وواجهت شركات الطيران في مطار برلين - كما هو الحال في مطارات أخرى - مشكلات طوال يوم أمس.

ووفقا للمتحدث باسم مطار برلين، تم إلغاء 150 رحلة من أصل 552 رحلة - وكانت هذه رحلات مغادرة ووصول.

واضطر آلاف الركاب إلى الانتظار في المطار أو تم نقلهم إلى فنادق، وتم إعادة حجز الرحلات لآخرين.

وأقلعت 19 طائرة ليلة الجمعة/السبت، لأن شركات الطيران تقدمت بطلب استثناء من الحظر على الرحلات الليلية بين منتصف الليل والخامسة صباحا، ووافقت عليه هيئة الطيران، بحسب بيانات المتحدث.