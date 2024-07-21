شكرا لقرائتكم خبر عن في ذكرى محاولة اغتيال هتلر.. "شولتس" يشدد على الجنود بعدم الطاعة العمياء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد المستشار الألماني أولاف شولتس، أهمية أن يكون جنود الجيش جزءًا من المجتمع الديمقراطي.

وأضاف، أن الخدمة في الجيش الألماني اليوم تتطلب أن تفكر بنفسك وألا تكتفي ببساطة بالطاعة العمياء. محاولة اغتيال أدولف هتلر تأتي تصريحات "شولتس" خلال مراسم أداء قسم الولاء من جانب حوالي 400 مجند ومجندة، في الفعالية التي تزامنت مع إحياء الذكرى السنوية الثمانين لمحاولة اغتيال الزعيم النازي أدولف هتلر.

وذكر أن الخدمة في الجيش الألماني اليوم تعني أن يبقى الجندي أو الجندية كمواطن أو مواطنة.

وبين أن هذه المبادئ القيادية للجيش الألماني يمكن استخلاصها من إرث المقاومة الألمانية ودور القوات المسلحة في الديكتاتورية النازية. موقع الجيش الألماني وأشار إلى أنها توضح بشكل لا لبس فيه موقع الجيش الألماني وفي أي موضع ينبغي أن تكون مهنة الجندية منذ الأزل ألا وهو "في قلب مجتمعنا الديمقراطي".

وأوضح أن العديد من مقاتلي المقاومة في صفوف الجيش كانوا ممزقين في بداية عهد النازية والحرب، بين قسم الولاء العسكري وبين ما يمليه عليهم ضميرهم "أي التمرد ضد حرب الإبادة والقتل الجماعي".

وأكد أن النظام الدستوري الحالي مبني على مبدأ ألا يوضع أحد، لا مدني ولا جندي، أمام مثل هذا الاختيار القاسي مجددًا. الحرب الروسية على أوكرانيا وفي 20 يوليو 1944 حاول ضباط في الجيش بقيادة كلاوس شينك جراف فون شتاوفنبرج قتل هتلر بقنبلة، والإطاحة بالحكم النازي وإنهاء الحرب العالمية الثانية، إلا أن المحاولة باءت بالفشل.

وأعدم فون شتاوفنبرج وثلاثة آخرين متورطين في نفس مساء العملية في باحة بندلربلوك في برلين، وهو أحد المباني الرئيسية لوزارة الدفاع.

ويقع النصب التذكاري هناك حاليًا، فيما أعدم ما مجموعه 200 جندي تقريبًا أو دفعهم إلى الانتحار.

وفي إشارة إلى الحرب الروسية على أوكرانيا، قال شولتس إن المجندين الجدد يؤدون قسم الولاء في وقت مليء بالتحديات، واستطرد حديثه قائلًا:" ليس فقط السلام في أوروبا يتعرض لضغط بل حريتنا أيضا".

