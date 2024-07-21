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زلزال يضرب جزر سليمان بقوة 5 درجات

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د ب أ - واشنطن 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر جزر سليمان، بحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.
وأوضحت أن مركز الزلزال يبعد 190 كيلومترا عن بلدة لاتا في جزيرة نيندو بجنوب شرق جزر سليمان.

زلازل جزر سليمان

ولم ترد على الفور أنباء عن وقوع ضحايا أو خسائر مادية.
وقبل نحو أسبوعين ضرب زلزال بلغت قوته 4.8 درجة على مقياس ريختر، جزر سليمان بالمحيط الهادئ.
ووقع مركز الزلزال آنذاك على بعد 124 كيلو متراً من منطقة "لاتا" بالجزر وعلى عمق 10 كيلومترات.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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