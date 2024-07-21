شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال يضرب جزر سليمان بقوة 5 درجات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر جزر سليمان، بحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

وأوضحت أن مركز الزلزال يبعد 190 كيلومترا عن بلدة لاتا في جزيرة نيندو بجنوب شرق جزر سليمان. زلازل جزر سليمان ولم ترد على الفور أنباء عن وقوع ضحايا أو خسائر مادية.

وقبل نحو أسبوعين ضرب زلزال بلغت قوته 4.8 درجة على مقياس ريختر، جزر سليمان بالمحيط الهادئ.

ووقع مركز الزلزال آنذاك على بعد 124 كيلو متراً من منطقة "لاتا" بالجزر وعلى عمق 10 كيلومترات.