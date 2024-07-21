شكرا لقرائتكم خبر عن حادث مرعب.. وفاة متسلق سقط من أعلى جبل في ألمانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توفي رجل يبلغ من العمر 43 عاما بعد سقوطه على ارتفاع أكثر من 300 متر من أعلى جبل في ألمانيا.

وكان الرجل يتسلق الجبل عند منطقة نهر زوجسبيتزي في جنوب ألمانيا مع متسلق جبال آخر عبر وادى هولنتال، ويعرف باسم "وادي الجحيم". أعلى جبل في ألمانيا وتردد أن الرجل لقي حتفه على الفور، وقال المحققون إن الحادث لم يكن ناجمًا عن تصرف أى شخص آخر.

ولم تنتشل الجثة إلا صباح السبت، بسبب سوء الأحوال الجوية.