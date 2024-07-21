شكرا لقرائتكم خبر عن ضربات خطيرة.. الشرطة الألمانية تحقق في حادث طعن معلم شمال البلاد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تواصل الشرطة الألمانية في بلدة فيدل شمالي البلاد، قرب مدينة هامبورج، التحقيق بشأن الدوافع وراء طعن معلم خارج مركز لتعليم الكبار.

متحدث باسم الشرطة، أوضح أن المعلم "67 عاما" تعرض لإصابة خطيرة في الهجوم، الذي وقع في ساحة انتظار سيارات خاصة بالمركز. القبض على اثنين وقُبض على اثنين مشتبه بهما في حرم المركز بعد عملية بحث ومطاردة استمرت لفترة قصيرة.

وقال المتحدث باسم الشرطة إنهما شقيقان وفي أوائل العشرينيات من العمر، فيما لا تزال خلفية الجريمة غير واضحة، لكن من المفترض أن الضحية والجناة يعرفون بعضهم البعض. هوية منفذي الهجوم وتمكن المعلم من تحديد هوية منفذي الهجوم، فيما لم يؤكد المتحدث باسم الشرطة أو ينفي احتمال أن يكون المشتبه بهما طلابًا في المركز.

وأشارت صحيفة "هامبورجر أبندبلات" إلى أن المعلم تمكن من العودة إلى المركز بعد الهجوم.

وأبلغ موظف إداري بعد ذلك عن الواقعة، فيما ذكرت الشرطة في البداية أنها تبحث عن ثلاثة من المشتبه بهم، لكنها أكدت لاحقا أن شخصين فقط كانا ضالعين في الهجوم.