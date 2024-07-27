"القسام": استهدفنا ناقلة جند صهيونية وأوقعنا جنودًا حولها بين قتيل وجريح في مدينة غزة

أعلنت كتائب "القسام"، في بلاغ، "أننا استهدفنا ناقلة جند صهيونية حولها عدد من جنود الاحتلال بقذيفة "الياسين 105"، مؤكدة إيقاعهم "بين قتيل وجريح في حي تل الهوى جنوب مدينة غزة".

وفي بلاغ آخر، أعلنت "القسام" أنّه "تم دك قوات العدو المتوغلة في حي تل الهوى جنوب مدينة غزة بقذائف الهاون".

كما كشفت عن "استهداف غرف قيادة العدو في محور "نتساريم" بصواريخ "رجوم" قصيرة المدى من عيار 114ملم"، وذلك مع استمرار القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.