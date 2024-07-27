الدفاع الروسية أعلنت السيطرة على بلدة جديدة في شرق اوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن سيطرتها على بلدة جديدة شرق أوكرانيا، حيث تواصل تقدمها منذ أشهر مع استمرار الحرب.
وأوضحت، في تقريرها، أنّ "وحدات من مجموعة القوات المركزية حررت بلدة لوزوفاتسكي".
وتقع هذه البلدة شرق مدينة بوكروفسك في قطاع أوتشريتين حيث تقدمت القوات الروسية بسرعة نسبيًا في الأشهر الأخيرة.
وبدأت روسيا تكتسب المزيد من الأرض منذ فشل الهجوم الأوكراني المضاد الكبير في صيف 2023 وسقوط أفدييفكا في شباط.
وتواجه القوات الروسية جيشًا اوكرانيًا يفتقر إلى الأسلحة والذخيرة مع تفكك المساعدات الغربية ويواجه صعوبات في التجنيد.
وأكد وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا هذا الأسبوع أن كييف مستعدة للتفاوض على السلام مع روسيا إذا فعلت ذلك "بحسن نية".
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