ماذا انجز مدير المخابرات في قبرص؟

علمت "النشرة" ان مدير المخابرات في الجيش اللبناني العميد طوني قهوجي قام بزيارة خاطفة الى قبرص ليوم واحد، في الفترة التي تلت خطاب الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بشأن قبرص.
وقال مصدر دبلوماسي للنشرة: "ان زيارة قهوجي، ورغم انها تمت بناء على موعد محدد مسبقا، فهي ادت الى تبريد الاجواء المتوترة التي كانت سائدة بين البلدين". واضاف المصدر ان قهوجي اجرى لقاءات مثمرة وايجابية مع القبارصة.
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