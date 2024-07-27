ألقت مسيّرة إسرائيلية قنبلة حارقة خلف بلدية العديسة، مما تسبب باندلاع حريق في المكان، وفق ما نقل مراسل "النشرة" في الجنوب.
كذلك تسبب القصف المدفعي على بلدة ميس الجبل باندلاع حريق كبير في المكان، وقد توجهت فرق الدفاع المدني الى البلدتين.
كانت هذه تفاصيل خبر حريقان في ميس الجبل وخلف بلدية العديسة جراء اعتداءات إسرائيلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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