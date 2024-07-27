حريقان في ميس الجبل وخلف بلدية العديسة جراء اعتداءات إسرائيلية

ألقت مسيّرة إسرائيلية قنبلة حارقة خلف بلدية العديسة، مما تسبب باندلاع حريق في المكان، وفق ما نقل مراسل "النشرة" في الجنوب.

كذلك تسبب القصف المدفعي على بلدة ميس الجبل باندلاع حريق كبير في المكان، وقد توجهت فرق الدفاع المدني الى البلدتين.