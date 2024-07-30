شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الإيراني يؤدي اليمين الدستورية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدى الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان اليوم، اليمين الدستورية أمام مجلس الشورى، في حفل حضرته وفود من 86 دولة من أنحاء العالم.

وتعهد في خطاب أمام المجلس، بالالتزام بالدستور، وتسخير جميع الطاقات والإمكانيات لبلاده, معربًا عن رغبة بلاده في التفاعل البناء والفعال مع العالم على أساس المصالح والمنفعة المتبادلة. العلاقات الإقليمية وأكد بزشكيان اعتماد السياسة الخارجية الإيرانية على التقارب مع دول الجوار، في كنف وحدة اقتصادية وسياسية.

وقال في هذا السياق "سنعمل على تعزيز العلاقات الإقليمية والتعاون مع الجميع على أسس الحكمة والمصالح المشتركة".