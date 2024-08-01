شكرا لقرائتكم خبر عن نائب: جولة الرئيس السيسي ومحمد بن زايد بالعلمين تؤكد على استقرار الدولة والان مع تفاصيل الخبر

أكد النائب اللواء حاتم حشمت، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، نائب رئيس حزب حماة الوطن، إن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي نجحت في تحقيق عدد من الإنجازات على رأسها مدينة العلمين الجديدة، والتي تحولت إلى مدينة عالمية جاذبة للسياحة، فضلا عن كونها جاذبة للاستثمار، مثمنا حرص الرئيس السيسي على اصطحاب أخيه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، فى جولة بمدينة العلمين الجديدة، وهذ الزيارة التي لفتت أنظار العالم.

وقال "حشمت"، إن جولة الزعيمين بمدينة العلمين تؤكد ما وصلت إليه الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي، من استقرار وأمن وتنمية وطفرة غير مسبوقة ونجاحها فى تحويل صحراء العلمين من ساحة ألغام بفعل الحربين العالمية الأولى والثانية، إلي مدينة عالمية حديثة، تجذب المستثمرين والسائحين من كافة أنحاء دول العالم بفطنة ورؤية ثاقبة مستنيرة للقيادة السياسية الرشيدة بزعامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن مهرجان العلمين بات فرصة مهمة لإظهار الصورة الإيجابية والحقيقة للسياحة المصرية وترويجها، كما أنها نقلة نوعية جديدة للحركة الوافدة خلال الفترة المقبلة المستقبلية، فضلا عن ما تحققه من مكاسب سياحية واقتصادية فى الترويج والتسويق لمعالم مصر الهامة وهو ما يمهد لرفع مستويات السياحة خلال الفترة المقبلة.

‎وأكد النائب اللواء حاتم حشمت، على أهمية زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، لمصر والتي تأتي في إطار العلاقات القوية التي تجمع البلدين، مشيرا إلي أن هذه الزيارة تعتبر رسالة للعالم أجمع علي مدى رقي الخدمات السياحية المصرية واستقرار الدولة وتمتعها بالأمن والأمان، وانها قبلة الحياة للعالم.

وأشار النائب اللواء حاتم حشمت إلي أن العلاقات المصرية - الإماراتية شهدت في الآونة الأخيرة تطورات كبيرة في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والسياحية وزيادة التبادل التجاري في حجم الاستثمارات الإماراتية في مصر، موضحا أن الزيارات الدبلوماسية الدولية التي تشهدها مصر الفترة الأخيرة تعزز من وضع مصر علي الخريطة الدولية العالمية، لاسيما وأن زيارة رئيس دولة الإمارات جاءت لتصدق على مدى أهمية العلاقة التعاونية بين مصر والإمارات العربية المتحدة.