بعد إعلان تحويلها إلى استثمارات.. ما حجم الودائع السعودية بمصر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

تعتزم السعودية تحويل ودائعها لدى البنك المركزي المصري إلى استثمارات مباشرة، وفق ما قاله خالد الفالح، وزير الاستثمار السعودي.

وجاء ذلك خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اليوم بمدينة العلمين الجديدة لبحث زيادة التعاون المشترك بحضور وفد كبير من المسؤولين والمستثمرين السعوديين.

وأكد الفالح أن هناك توجّها لديهم بزيادة استثمارات صندوق الاستثمارات العامة السعودي في مصر.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن حكومتي مصر والمملكة العربية السعودية تعملان خلال الفترة الحالية بشكل جاد على الارتقاء بمعدلات الاستثمارات المشتركة.

وأشار إلى أن الحكومة المصرية نجحت في حل 70% من مشكلات المستثمرين السعوديين، مؤكدًا أحرص بشكل شخصي على متابعة هذا الملف المهم.

ما حجم الودائع السعودية لدى البنك المركزي؟

لدى السعودية ودائع بقيمة 10.3 مليار دولار بالبنك المركزي المصري وفق آخر أرقام معلنة.

تتراوح الودائع بين 5 مليارات دولار ودائع قصيرة الأجل تجدد كل عام.

ويوجد 5.3 مليار دولار ودائع متوسطة الأجل يحين سداد أجلها في أكتوبر 2026، وفق بيانات المركزي.

وقامت الإمارات خلال النصف الأول من 2024 بتحويل ودائع لها بقيمة 11 مليار دولار على مصر إلى استثمارات مباشرة ضمن أكبر صفقة استثمارية بتطوير مدينة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار.