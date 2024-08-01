اشار الاب بولس قزي الى ان الكنيسة تستعمل الفضائل الالهية في البداية، وقد قضى البطريرك مار اسطفان الدويهي على الجهل الذي قبله.
واكد قزي في تصريح تلفزيوني، بان البطريرك الدويهي هو معلم الاجيال وتاريخي ولوترجي وثقافي، خاصة وانه لم يترك رتبة كنيسة الا ما قام بها، ومن هنا منارة القداسة منارة لنا جميعا، والتاريخ الذي كتبه من بداية الاسلام والحقبة العثمانية تم ارشفتها، وكتب تاريخ البلد وهو قدّم نظرة عن لبنان، وهو لم يضيع وقته، ونحن بحاجة الى حياة كاملة كي نقرأ سيرته.
كانت هذه تفاصيل خبر الأب بولس قزّي: البطريرك الدويهي معلّم أجيال ومعلمنا جميعا ومن هنا منارة القداسة وهو قدّم نظرة عن لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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