الموسنيور جان باولو جيوزيتي: تطويب البطريرك الدويهي سيكون في لبنان لانه عاش في بلده

اشار الموسنيور جان باولو جيوزيتي الى ان المكرم هو الدرجة الاولى، واذا كان المكرم يقوم باعجوبة وهذا باب ليكون طوباويا، والتطويب للبطريرك مار اسطفان الدويهي سيكون في لبنان لانه عاش في البلد ومن هنا تقرر ان يتطوبه في بلده، واكرامه وعبادته تتوسع ومن هنا اعجوبة اخيرة ويعلن قديس عام لكل الكنيسة.
ولفت الموسنيور جيوزيتي في حديث تلفزيوني، الى ان مسألة النزوح السوري ليست مهمتنا، ولكن الفاتيكان لن يترك هذه المشكلة ومقتنع أن البابا لن ينسى هكذا مشكلة
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