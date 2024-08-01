المطران صفير: زيارة البطريرك الدويهي الى قبرص كانت مهمة لأن الكنيسة المارونية كانت في ألم فلملم جراحها

أشار رئيس أساقفة أبرشية قبرص المارونية المطران سليم جان صفير، في حديث عبر الـ"mtv"، الى أن "البطريرك إسطفان الدويهي وصل على قبرص بعد قدومه من حلب، وكان الوقت عاملاً مهماً في حياته وبدأ مسيرته من عمر 11 سنة".

ولفت صفير، الى أن "الجهد اليومي الذي كان يعيشه من خلال القداسة جعلته انسان فضيل وحكيم"، موضحاً أنه "حين انتخب مطراناً زار رعايا قبرص التي كانت خارجة من الاضطهاد والعذاب كذلك زار عدة رعايا مبعثرة".

وأضاف "حين وصل الى قبرص كانت الكنيسة المارونية في ألم فحاول لملمة جراحها، لذلك كانت زياته مهمة".