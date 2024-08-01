الأب حنا: البطريرك الدويهي كان له علاقة خاصة مع الناس ومشاكلهم بشكل مباشر

أشار الأب الياس حنا، في حديث عبر الـ"mtv"، الى أن "البطريرك إسطفان الدويهي كان له علاقة خاصة ومباشرة مع الناس وليس مع القلم والورق، لذلك كان قريباً من كل الناس".
وأوضح الأب حنا، أن "البطريرك الدويهي كان يدخل بمشاكل الناس وهم يعيشونها وكان له علاقة خاصة مع الناس ومشاكلهم لذلك ساهم في لم شمل القطيع"، لافتاً الى أنه "ترك لنا ارث العظات وهو إرث المعلم ويمكننا الإستناد الى عظاته اليوم وهي مثل المحاضرات لكنه كان يقولها بكل حب ".
وأضاف "البطريرك الدويهي كان محبوباً جداً لذلك كان يضوي على كل شيء".
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