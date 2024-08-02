شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: الحوار الوطنى أنهى المشهد السياسى المبعثر وشكل علامة فارقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب مصطفي سالمان عضو مجلس الشيوخ، إن الحياة السياسية والحزبية تغيرت في مصر من بعد تدشين الحوار الوطني، الذى شكل علامة فارقة في مصر، ونجح في جمع الكافة القوى والنخبة السياسية على طاولة وأصبح هو اللغة السائدة وبديلا للصراع، فقد أنهى المشهد السياسي المبعثر ونجح في ترشيد الخطاب ليكون على أرضية وطنية تختلف عليها كافة الأراء.

وأشار عضو مجلس الشيوخ في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إلى أن الحوار الوطني نجح في أن يكون حلقة وصل بين الدولة والشارع المصري، كما نجح في أن يستمع لأراء المواطنين البسطاء ومطالبهم في الكثير من الملفات والقضايا الشائكة، وهذا ما جعل دوره ملموس ومؤثر في الحياة السياسية خلال الفترة الأخيرة، بجانب دوره في فتح الملفات الشائكة وكان أخرها ملف الحبس الاحتياطي الذى يعد من الملفات شديد الحساسية، لكن ما حدث على مدار الجلستين الماضيين يؤكد أن داخل الحوار الوطني يتم تناول كافة القضايا بحرية كبيرة دون اية اعتبارات سوى مصلحة الوطن.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، صرح في وقت سابق أن توصيات الحوار الوطنى جزء من ثوابت برنامج الحكومة.