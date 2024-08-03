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استشهاد 5 شباب جراء قصف الاحتلال شمال طولكرم

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ياسر رشاد - القاهرة -  

استشهد صباح اليوم السبت، خمسة شباب جراء قصف طائرة احتلال مسيرة، مركبة كانوا يستقلونها على طريق زيتا-عتيل شمال طولكرم،  وفقا ل"وفا". 

وأفاد مدير مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي بطولكرم، بوصول خمسة شهداء متفحمة، تم التعرف على أحدهم وهو الشهيد هيثم نور الدين بليدي (25 عاما) من مخيم طولكرم.

وكانت طائرة الاحتلال المسيرة قصفت بصاروخين مركبة كان يستقلها خمسة شبان، ما إدى إلى استشهادهم، واشتعال المركبة بشكل كامل بمن فيها.

واقتحمت قوات الاحتلال بعد القصف موقع الحدث، وحاصرت المكان ومنع المواطنين من الوصول للمركبة، إلا أن طواقم الاسعاف والمواطنين كانوا قد تمكنوا من انتشال الشهداء ونقلهم إلى المستشفى.

ونعت فصائل العمل الوطني في المحافظة الشهداء، وأعلنت الإضراب الشامل والحداد على أرواح الشهداء، ونددت بجريمة الاغتيال الجبانة بدم بارد، وحملت الاحتلال والمجتمع الدولي المسؤولية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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