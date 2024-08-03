ترامب: أتطلع لمناظرة هاريس 4 سبتمبر المقبل

ياسر رشاد - القاهرة - قال المرشح الرئاسي الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم السبت، إنه اتفق مع قناة "فوكس نيوز"، على مناظرة ضد كامالا هاريس في 4 سبتمبر المقبل، وذلك على أن تكون المناظرة في بنسلفانيا، وفقًا لمنشور له على منصة "تروث سوشيال".

وأضاف ترامب، أتطلع لمناظرة كامالا هاريس، موضحًا أن قواعد المناظرة ضد هاريس ستكون مشابهة لقواعد مناظرته ضد جو بايدن الرئيس الأمريكي الحالي، ووصفه بـ"جو النائم".

وفي وقتٍ سابقٍ، تساءل مرشح الحزب الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب، عن الأصل الذي تنحدر منه منافسته الديمقراطية كامالا هاريس، وذلك أمام أكبر تجمع سنوي للصحفيين ذوي البشرة السوداء في البلاد.