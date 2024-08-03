جهاز الخدمة السرية الأميركي يخطط لاستخدام المزيد من مسيّرات المراقبة بعد محاولة اغتيال ترامب

أعلن المدير الجديد لجهاز الخدمة السرية الأميركي رونالد رو بان الجهاز سيعزز استخدامه لمسيّرات المراقبة والاستطلاع، بعد محاولة الاغتيال التي استهدفت الرئيس السابق دونالد ترامب منتصف تموز الماضي.

واوضح رونالد رو الذي تولى منصبه بعد استقالة المديرة السابقة للجهاز كيمبرلي تشيتل عقب محاولة الاغتيال "لم تكن لدينا مسيّرة في الموقع"، خلال التجمع الانتخابي في 13 تموز في باتلر بولاية بنسلفانيا حيث أطلق مسلح النار على المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية.

وذكر رو في مؤتمر صحافي "كان يجب أن تكون لدينا تغطية أفضل للسقف من حيث فتح كروكس النار". وأضاف "اعتقدنا أننا كنا نغطيه بالعين البشرية. لكن من الواضح أننا سنغير نهجنا الآن وسنستفيد من التكنولوجيا ونعزز استخدام تلك الأنظمة الجوية المسيّرة".

وأكد رو الذي تولى منصبه في 23 تموز، أن محاولة الاغتيال هذه كانت بمثابة "يوم مظلم" للبلاد وأن جهاز الخدمة السرية يتحمل "المسؤولية الكاملة" عن "فشله في القيام بواجبه". وأشار إلى أن هناك العديد من التحقيقات الجارية وسيحاسب موظفو الجهاز إذا ثبت عدم اتباعهم البروتوكولات.

وأصيب ترامب بجروح طفيفة في أذنه جراء الطلقات النارية التي أدت أيضا إلى مقتل رجل وإصابة شخصين بجروح خطرة. وقُتل مطلق النار وهو توماس ماثيو كروكس برصاص قناص من جهاز الخدمة السرية كان متمركزا في مبنى قرب موقع الحادث.

وبحسب مكتب التحقيقات الفدرالي، أطلق كروكس مسيّرة قرب موقع التجمع لمدة 11 دقيقة، قبل ساعتين من الهجوم.