شكرا لقرائتكم خبر عن بعد استقالتها.. متظاهرو بنجلاديش يهتفون بشعارات مناوئة لرئيسة الوزراء والان نبدء بالتفاصيل

رئيسة وزراء بنجلاديش

الدمام - شريف احمد - أعلن قائد جيش بنجلاديش، الجنرال وقار الزمان، اليوم الاثنين، أن رئيسة الوزراء الشيخة حسينة، استقالت بعد أسابيع من الاحتجاجات الطلابية العنيفة التي أسفرت عن سقوط ما يقرب من 300 قتيل.وتجمع المتظاهرون، الذين شوهدوا وهم يهتفون بشعارات مناوئة لحسينة، في حرم جامعة دكا، وهو الموقع الأول للاحتجاجات المناهضة لنظام حصص الوظائف العامة المثير للجدل.وفي أعقاب أنباء استقالة حسينة، تعرضت العديد من مكاتب رابطة عوامي ومنازل قادتها في أنحاء دكا ومناطق أخرى، للهجوم وأعمال السلب والنهب.واقتحم آلاف المحتجين المقر الرسمي لرئيسة الوزراء في دكا، بعد أن أفادت تقارير بفرارها من البلاد.واندلعت أعمال العنف مجددا بعد الدعوة التي جرى إطلاقها أمس الاول السبت لبدء عصيان مدني من جانب زعماء الطلبة، الذين رفضوا عرضا من جانب الحكومة لإنهاء أعمال العنف من خلال الحوار.وفي كلمته التي نقلتها صحيفة "بزنيس ستاندارد" اليوم ، حث الجنرال وقار الزمان، الشعب على التعاون والتحلي بالهدوء، إذ قال: "ساعدونا في هذه الخطوة، أننا لن نتمكن من تحقيق أي شئ آخر عن طريق القتال والعنف، إنني أحثكم على التوقف عن كافة الصراعات والتدمير".