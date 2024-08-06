تحرك مدمرتين أمريكيتين من خليج عمان إلى البحر الأحمر

ياسر رشاد - القاهرة - صرح مسؤول أمريكي لشبكة CNN أن مدمرتين أمريكيتين تحركتا مؤخراً من موقعهما في خليج عمان إلى البحر الأحمر، وذلك في خطوة تهدف إلى تقريب القوات الأمريكية من إسرائيل، على خلفية التوترات المتزايدة في المنطقة.

وأوضح المسؤول أن هذا التحرك يأتي في إطار الاستعدادات العسكرية الأمريكية للتعامل مع أي تطورات مفاجئة في الشرق الأوسط، خاصة في ظل التهديدات المتزايدة برد إيراني محتمل بعد اغتيال إسماعيل هنية.

وأشار المسؤول إلى أن الولايات المتحدة تواصل تعزيز وجودها العسكري في المنطقة كجزء من استراتيجيتها للدفاع عن مصالحها وحلفائها، بما في ذلك إسرائيل. كما أكد أن هذا التحرك لا يعني بالضرورة أن هناك هجوماً وشيكاً، لكنه إجراء احترازي لتمكين القوات الأمريكية من الاستجابة بسرعة لأي تهديدات.

وأضاف أن الوضع لا يزال غير مستقر وأن الإدارة الأمريكية تبذل جهوداً مكثفة بالتعاون مع حلفائها الدوليين والإقليميين لخفض التصعيد ومنع تحول التوترات الحالية إلى نزاع عسكري أوسع.

مسؤولون أمريكيون مدى مشاركة الولايات المتحدة في الحرب يعتمد بشكل كبير على كيفية رد إيران

أفادت شبكة CNN نقلاً عن مسؤولين أمريكيين أن مدى مشاركة الولايات المتحدة في الصراع الجاري في الشرق الأوسط يعتمد بشكل كبير على كيفية رد إيران على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، في طهران.

وأضاف المسؤولون أن واشنطن تراقب عن كثب تحركات إيران وحلفائها في المنطقة، مثل حزب الله، وأن الرد الإيراني قد يحدد نطاق المشاركة الأمريكية في التصعيد العسكري.

وأشاروا إلى أن الإدارة الأمريكية قد تعزز من تواجدها العسكري في المنطقة إذا قررت إيران الرد بشكل واسع، مما قد يجر الولايات المتحدة إلى مواجهة مباشرة. وأكدوا أن كافة الخيارات مفتوحة، بما في ذلك التدخل العسكري المباشر، إذا ما تعرضت مصالح واشنطن أو حلفاؤها لتهديد مباشر.

وفي ظل هذه التطورات، تواصل الإدارة الأمريكية مشاوراتها مع حلفائها الإقليميين والدوليين، مع التركيز على منع التصعيد وتحقيق الاستقرار، وسط مخاوف من أن الرد الإيراني قد يؤدي إلى تصعيد واسع النطاق في المنطقة.

الولايات المتحدة تتوقع رد إيران خلال الأيام المقبلة وربما خلال الـ 24 ساعة القادمة

نقلت شبكة CNN عن مسؤولين أمريكيين أن الولايات المتحدة تتوقع ردًا من إيران في الأيام المقبلة، وربما في غضون الـ 24 ساعة القادمة. ويأتي هذا التوقع في ظل تصاعد التوترات في المنطقة بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، في طهران.

وأشار المسؤولون إلى أن واشنطن تتخذ جميع الاحتياطات اللازمة وتستعد للتعامل مع أي تطورات محتملة. وأضافوا أن هناك تحركات عسكرية أمريكية لتعزيز الأمان في المنطقة، مع توقعات بأن يكون الرد الإيراني واسع النطاق، وربما يشمل هجمات من قبل حلفاء إيران، مثل حزب الله اللبناني.

وأكدت المصادر أن الإدارة الأمريكية تجري مشاورات مكثفة مع حلفائها الإقليميين لضمان التنسيق الكامل والاستعداد لأي سيناريو محتمل في الساعات والأيام المقبلة