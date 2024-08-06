الثاني مكرر علمي رياضة: حفظي للقرآن سبب تفوقي .. وقدوتي الدكتور أحمد زويل



محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

قال محمد شريف محمد الأمير هريدي، الحاصل على الثاني مكرر علمي رياضة على مستوى الجمهورية بنتيجة الثانوية العامة، بمجموع 405 درجة، أنه حافظ وختم القرآن الكريم منذ العام الثاني بالإعدادية، مؤكدا أن حفظ القرآن الكريم وجهده هو سر تفوقه.

وأضاف "محمد"، أنه كان يدرس بمدرسة محمد فريد الثانوية بنين بإدارة شرق شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وأنه علم بالنتيجة من مكتب وزير التربية والتعليم، من خلال اتصال هاتفي لحضور مؤتمر الوزير لإعلان النتيجة غدًا.

وتابع "محمد" بحلم أني أكون مهندس، وأن قدوته الدكتور أحمد زويل، مشيرًا إلى أنه كان يذاكر من 8 ساعات يوميا، لتحقيق هدفه والوصول إلى حلمه والدراسة فى كليه الهندسة، مؤكدا أنه كان يعتمد فى المذاكرة على الدروس الخصوصية، ولكن اعتماده على المذاكرة أكثر.

وأشار محمد إلى أنه أكبر أشقائه، ولديه بنت “مريم” فى الصف الثانى الثانوى، و"أحمد" فى الصف الأول الإعدادى، ووالده يعمل محاسبا في البريد، ووالدته حاصلة على بكالوريوس تجارة وربة منزل.