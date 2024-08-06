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البيت الأبيض: تم إطلاع بايدن وهاريس على التهديدات التي تشكلها إيران وحلفاؤها

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محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قال البيت الأبيض، إن فريق الأمن القومي الأمريكي أطلع الرئيس جو بايدن وهاريس على التهديدات التي تشكلها إيران وحلفاؤها.

وأضاف البيت الأبيض، أنه تم إطلاع بايدن وهاريس على هجوم قاعدة عين الأسد بالعراق ومناقشة الخطوات اللازمة للدفاع عن القوات الأمريكية والرد على أي هجوم، بينما تم اطلاعهم على آخر الجهود العسكرية الأمريكية لتعزيز الدفاع عن إسرائيل في حالة تعرضها لهجوم مجددا.

وقال رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، إن إصابة جنودنا في العراق جزء من مسلسل طويل من التهديدات والهجمات من إيران ووكلائها، موضحا أن الهجمات على قوتنا غير مقبولة ويجب أن تفعل الإدارة المزيد لحمايتهم في الشرق الأوسط.

وأفادت وكالة رويترز نقلا عن مسؤولين أمريكيين قولهم، إصابة عدد من الجنود الأمريكيين من جراء هجوم صاروخي على قاعدة تضم قوات أمريكية في العراق.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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