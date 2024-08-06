إسرائيل تزعم استهداف محمد المحاسنة القيادي العسكري البارز في «حمـ.اس»

الشارقة - اميمة ياسر -

زعم الجيش الإسرائيلي، تنفيذ غارة جوية استهدفت محمد المحاسنة، المسؤول البارز في حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" والمكلف بعمليات تهريب الأسلحة في قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال، في مزاعمه التي نشرتها وسائل إعلام عبرية، إن "المحاسنة" كان يشغل دورًا مهمًا في تسهيل تهريب الأسلحة إلى الحركة، وأنه تم استهدافه وفقًا لمعلومات استخباراتية من قبل الموساد والشاباك الإسرائيليين.

تأتي هذه الغارة كجزء من سلسلة عمليات عسكرية تهدف إلى استهداف قادة حركة حماس داخل قطاع غزة وخارجه، في حين لم تُصدر حركة حماس بيانًا رسميًا بعد بشان الاستهداف الذي أودى بحياة محمد المحاسنة المسؤول عن عمليات تهريب الأسلحة إلى قطاع غزة.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي استهداف عبد الفتاح الزريعي، الذي وصفه بأنه "وزير اقتصاد حركة حماس".

وأوضح جيش الاحتلال أن الزريعي "قيادي في قسم التصنيع التابع للجناح العسكري لحركة حماس".

واليوم الثلاثاء، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس"، أن مجاهديها تمكنوا من إيقاع قوة مدرعة إسرائيلية في كمين محكم شرق مدينة رفح.

وقالت "القسام" في بيان: "دمرنا ناقلتي جند من نوع نمر واستهدفنا دبابتي ميركافا في شارع جورج شرق مدينة رفح، ورصد مجاهدونا هبوط الطيران المروحي للإخلاء ولا تزال الاشتباكات مستمرة."