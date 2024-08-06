"زري الأحمر أكبر من زرك".. ترامب يكشف تفاصيل محادثته مع كيم جونغ أون

ياسر رشاد - القاهرة - كشف المرشح الرئاسي عن الحزب الجمهوري الأمريكي دونالد ترامب تفاصيل المحادثة التي أجراها مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون عام 2017.

جاء ذلك في مقابلة لترامب مع المذيع إدين روس على منصة Kick، حيث تابع: "قال لي (كيم جونغ أون) لدي زر أحمر على مكتبي، فقلت ليست هناك مشكلة، أنا أيضا لدي زر أحمر، وهو أكبر من زرك، وهو يعمل".

وقال الرئيس الأمريكي السابق أيضا إنه أدار أغنية المغني إلتون جون Rocket Man لكيم جونغ أون، معلقا أن كيم جونغ أون "لا ينبغي أن يطلق عليه الرجل الصاروخي Rocket Man، بل الرجل الصاروخي الصغير".

وكان الرئيس السابق قد قال في وقت سابق إنه يعتزم إعادة العلاقات مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بعد إعادة انتخابه رئيسا في نوفمبر، معربا عن "افتقاده" لكيم جونغ أون.

وقد عقدت أول قمة على الإطلاق بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية في 12 يونيو 2018 في سنغافورة، وعقب الاجتماع قال ترامب إنه وقع على وثيقة "تفصيلية" مع كوريا الشمالية، وأكد أن عملية إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية ستبدأ "بسرعة كبيرة"، ووصف الزعيم الكوري الشمالي التوقيع على الوثيقة النهائية بأنه "بداية جيدة" في العلاقات بين البلدين، ووعد "بتغييرات كبيرة" في المستقبل.

رويترز: الخارجية الكورية الجنوبية تعتزم حظر السفر إلى المناطق الحدودية لإسرائيل ولبنان

أفادت وكالة رويترز أن وزارة الخارجية الكورية الجنوبية أعلنت عن خطتها لحظر السفر إلى المناطق الحدودية بين إسرائيل ولبنان. القرار يأتي في ظل تصاعد التوترات والنزاع بين الجانبين، مما يعرض حياة المسافرين للخطر في المناطق المتأثرة بالصراع.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الجنوبية إن القرار يشمل حظر السفر إلى المناطق القريبة من الحدود بين إسرائيل ولبنان، بما في ذلك المناطق الساخنة التي تشهد عمليات عسكرية ونشاطات عسكرية مكثفة. وأوضح أن هذا الإجراء يهدف إلى حماية المواطنين الكوريين الجنوبيين من المخاطر المحتملة الناتجة عن النزاع المستمر.

وأضاف المتحدث أن الوزارة تعمل على تحديث الإرشادات الأمنية الخاصة بالسفر إلى المنطقة، وتوصي المواطنين الكوريين الجنوبيين بتجنب السفر إلى هذه المناطق حتى إشعار آخر. كما أكدت الوزارة أنها تراقب الوضع عن كثب وتتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان سلامة رعاياها في الخارج.

في سياق متصل، أعربت الخارجية الكورية الجنوبية عن قلقها العميق إزاء تصاعد العنف في المنطقة، ودعت جميع الأطراف المعنية إلى ضبط النفس والتهدئة لتجنب المزيد من التصعيد والخسائر البشرية.

تجدر الإشارة إلى أن النزاع بين إسرائيل ولبنان شهد تصعيدًا كبيرًا في الأسابيع الأخيرة، مما أدى إلى تفاقم الوضع الإنساني وزيادة المخاوف الدولية بشأن استقرار المنطقة.