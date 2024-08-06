فرنجية بحث مع السفير الإيطالي بالمستجدات السياسية والتطورات الميدانية بلبنان والمنطقة

التقى رئيس تيّار "المردة" ​سليمان فرنجية​ في دارته في بنشعي، السّفير الإيطالي الجديد لدى لبنان فابريتسيو مارتشيلي، بحضور جون بطرس. وأوضح مكتب فرنجيّة أنّه "جرى بحثٌ في المستجدّات السّياسيّة والتطوّرات الميدانيّة في لبنان والمنطقة، خصوصًا على ضوء العدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت".

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