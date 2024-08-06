الديمقراطي اللبناني عقد اجتماعاً للجنة الطوارئ المركزية: الجبل وبلداته وأبناؤه جاهزون لاستقبال أهلنا

عقدت لجنة الطوارئ المركزية في الحزب الديمقراطي اللبناني اجتماعاً بتكليف من رئيس الحزب طلال أرسلان، لوضع خطّة الطوارئ لمواكبة التطورات الحاصلة من جرّاء العدوان الإسرائيلي على لبنان والتصعيد الناتج عنه في المنطقة.

وبحث المجتمعون في تفاصيل الجهوزية المطلوبة في مختلف المناطق ذات الإنتشار الحزبي للديمقراطي اللبناني، بدءاً من مراكز الإيواء والمساكن وكيفية تجهيزها وصولاً إلى أوضاع المستشفيات والمراكز الطبية والتموينية وكيفية التنسيق لتأمين كل ما يلزم للأهالي النازحين، كما العمل على التنسيق مع البلديات والأجهزة الأمنية والصليب الأحمر اللبناني والدفاع المدني، بالإضافة إلى التواصل اليومي مع الأحزاب والقوى السياسية المعنية في المناطق.

وشدّدوا على "خطورة ما يقوم به البعض من استغلال أهلنا النازحين ورفع بدلات إيجار الشقق السكنية بشكل كبير، مؤكدين أهمية التكافل والتضامن بين بعضنا لمواجهة الأخطار المحدقة بوطننا في هذه اللحظة المفصلية، وضرورة ترك الخلافات الداخلية والسياسية جانباً والإلتفاف حول أهلنا في المناطق المتوقّع استهدافها في حال حصول حرب مفتوحة وعدوان كبير على لبنان، لتحقيق انتصار حقيقي على العدو وحماية وطننا من شرّه واحتلاله"، مؤكدين ان " الجبل وبلداته وأبناؤه جاهزون لاستقبال أهلنا".