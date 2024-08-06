رئيس بلدية كريات شمونة: 9 ملايين مواطن بحالة هلع وتحت التهديد وعلينا توجيه ضربة استباقية لإيران

أفاد رئيس بلدية كريات شمونة، أن "9 ملايين مواطن بحالة هلع وتحت التهديد وعلينا توجيه ضربة استباقية لإيران".

ذكرت القناة 13 الإسرائيلية، أن "تعليمات لسكان شمال الجولان بالبقاء قرب الملاجئ إثر استهداف الجليل الغربي".

وكان قد أظهر استطلاع نشرته صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، أن "48% من الإسرائيليين يؤيدون توجيه ضربة استباقية لإيران وحزب الله، في حين عبر 34% من المشاركين عن اعتقادهم أنه يجب الانتظار والرد فقط إذا تعرضت إسرائيل لهجوم".

أما بالنسبة إلى المرشح الأبرز لرئاسة الحكومة، أظهر الإستطلاع أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو عاد من جديد ليكون بالصدارة بنسبة 28%، يليه نفتالي بينيت بنسبة 21 %، وغانتس بـ 14%.

وأمس، أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن "إسرائيل تستعد لرد فوري على إيران بعد شن هجومها وهناك تردد بشأن تنفيذ ضربة استباقية".

وذكرت الهيئة، أن "التقديرات في إسرائيل هي أن رد إيران لن يؤدي إلى حرب لكنه سيكون أكبر من هجوم نيسان، وسيركز على أهداف عسكرية".

بدورها كشفت القناة 13 الإسرائيلية عن مصادر، أن "القيادة السياسية في إسرائيل لم توافق حتى الآن على هجوم استباقي ضد حزب الله"، مضيفةً أن "قادة عسكريون اقترحوا في مشاورات الأمس شن هجوم استباقي على حزب الله".