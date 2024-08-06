نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر إيرانية، تأكيدها أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين طلب من المرشد الأعلى في إيران السيد علي خامنئي تنفيذ "رد منضبط" على إسرائيل، موضحة أن "بوتين طلب من خامنئي تجنب سقوط ضحايا مدنيين في الرد على إسرائيل".
على صعيد متصل، ذكرت "رويترز" أن "طهران تضغط على موسكو من أجل تسليمها طائرات مقاتلة من طراز (سو 35)".
كانت هذه تفاصيل خبر "رويترز" عن مصادر إيرانية: بوتين طلب من خامنئي تنفيذ "رد منضبط" على إسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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