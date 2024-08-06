بيرم: لاستئناف مفوضي الحكومة وممثلي أصحاب العمل والعمال بمجالس العمل التحكيمية عملهم

أصدر وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال ​مصطفى بيرم​ تعميمًا، طلب فيه من مفوّضي الحكومة وممثّلي أصحاب العمل والعمّال في مجالس العمل التحكيميّة، استئناف عملهم والنّظر في الملفّات المعروضة، تبعًا لما كان ساريًا قبل فترة الإضراب، وذلك بناءً على مرسوم أصدره مجلس الوزراء حمل الرّقم 13618 تاريخ 10/7/2024 (تعديل تعويضات اللّجان العامّة في الإدارات العامّة).

من جهة ثانية، التقى بيرم النّائب حيدر ناصر، وعرض معه الأوضاع العامّة.