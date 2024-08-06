قتيل نتيجة إشكال كبير تطور إلى إطلاق نار في راسنحاش- البترون

وقع إشكال كبير في بلدة راسنحاش- قضاء ​البترون​، على خلفيّة عائليّة، تطوّر إلى إطلاق نار، حيث أقدم المدعو (غ .م) على إطلاق النّار من سلاح حربي باتجاه المدعو (خ .ش)، فأصابه بطلق في صدره. وقد نُقل المصاب في حالة حرجة إلى أحدى المستشفيات، حيث ما لبث أن فارق الحياة.

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