قوى الأمن: توقيف مروج مخدرات في الرملة البيضاء بالجرم المشهود وضبط كمية منها

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​- شعبة العلاقات العامّة، أنّ "معلومات توافرت لدى ​مفرزة استقصاء بيروت​ عن قيام شخص بترويج مواد مخدّرة، على متن درّاجة آليّة، في محلّة ​الرملة البيضاء​"، موضحةً أنّ "بنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات المكثّفة، تمكّن عناصر المفرزة من تحديد هويّته، وتبيّن أنّه يُدعى: "س. ر." (مواليد عام 1992، لبناني)".

وأوضحت في بلاغ، أنّ "بتاريخ 2024-08-03، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات المفرزة من توقيفه بالجرم المشهود، في المحلّة المذكورة أعلاه، أثناء قيامه بترويج ​المخدرات​ على متن درّاجة آليّة لون أسود وأحمر من دون لوحات، تمّ ضبطها".

وأشارت شعبة العلاقات العامّة، إلى أنّه "ضُبطت أيضًا كميّة من المخدّرات المُعدّة للتّرويج، وهي على الشّكل التّالي: 43 كيسًا شفّافًا يحتوي كلّ منها على نحو 0,5 غرامات من مادّة الكوكايين، 16 كيسًا شفّافًا يحتوي كلّ منها على نحو 20 غ. من مادّة حشيشة الكيف، 3 أكياس يحتوي كلّ منها على حوالي 50 غ. من مادّة حشيشة الكيف، كيس نايلون لون زيتي بداخله حوالي 25 غ. من مادّة حشيشة الكيف، 7 أكياس يحتوي كلّ منها على نحو 7 غ. من مادّة الماريجوانا، كيس نايلون شفّاف بداخله 28 حبّة كبتاغون، قارورة زجاجيّة بداخلها مادّة شفّافة سائلة نوع "كيتامين"، كيس نايلون شفّاف بداخله 15 حبّة من مادّة XTC، كيس شفّاف نايلون بداخله بقايا من مادّة حشيشة الكيف بحجم حبّة اللّوز، مبلغ وقدره 745 دولارًا أميركيًّا ونحو 2,500,000 ل.ل؛ وهاتف خلوي".

وذكرت أنّ "المقتضى القانوني أُجري بحقّه، وأودع مع المضبوطات فصيلة الرملة البيضاء في وحدة شرطة بيروت، بناءً على إشارة القضاء المختص".