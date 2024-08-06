"حزب الله" نعى علي شمس الدين وأمين بدر الدين وحسين ياسين

أعلن "حزب الله"، في بيان، أنّه "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد علي مصطفى شمس الدين "ساجد" مواليد عام 2003 من بلدة مجدل سلم في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس".

كما أعلن أنّه "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد حسين علي ياسين "كرار" مواليد عام 1993 من بلدة السلطانية في جنوب لبنان، والشهيد المجاهد أمين حسن بدر الدين "ذو الفقار" مواليد عام 1988 من بلدة الغبيري في الضاحية الجنوبية لبيروت، واللذين ارتقيا شهيدَين على طريق القدس".