شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة المتحدة: منشور ماسك عن حتمية الحرب الأهلية "غير مسؤول" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت وزيرة العدل البريطانية، هايدي ألكسندر، إن المنشور الذي نشره الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي التي يمتلكها، والذي قال فيه إن "الحرب الأهلية حتمية" في ظل استمرار أعمال الشغب بالمملكة المتحدة، "غير مسؤول تماما"، وفقًا لما أوردته وكالة الانباء البريطانية (بي إيه ميديا)، اليوم الثلاثاء.

وواجه ماسك، الذي يترأس منصة "إكس" (تويتر سابقا) وشركة تيسلا لصناعة السيارات الكهربائية، رد فعل عنيف على تصريحاته، حيث تعرضت مواقع التواصل الاجتماعي أيضا لانتقادات بسبب عدم بذلها ما يكفي لمعالجة انتشار المعلومات المضللة.

وقالت ألكسندر لمحطة "تايمز راديو": "إذا كان لديك منصة، منصة كبيرة للتواصل الاجتماعي، فأنت لديك مسؤولية يجب أن تتحملها أيضا".

وأضافت إنه تصريح "غير مسؤول تماما" وأن "الجميع يجب أن يلتمسوا الهدوء.

وكان ماسك قال أمس الاول الأحد على منصة "إكس" إن "الحرب الأهلية حتمية"، وذلك ردا على مقطع فيديو يظهر لقطات من أعمال الشغب وتعليقات من ملصق آخر أشار إلى أنها كانت نتيجة "الهجرة والحدود المفتوحة".