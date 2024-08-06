الأب مبارك: نعيش في ظروف تقودنا إلى قعر الفراغ والفوضى والضياع إن لم نكن على ثبات في إيماننا

ترأس الأب العام لجمعية المرسلين اللبنانيين الموارنة مارون مبارك قداسًا لمناسبتي عيد " تجلي الرب "، ومرور 303 سنوات على حضور الدير الام للجمعية، المعروف بـ"دير المخلص الكريم" القابع في وادي غوسطا، مشكلًا منارة للحياة المكرسة والبحث عن الله"، وعاونه رئيس الدير الأب اندريه غاوي والأب بيار البلعة.

وألقى الأب مبارك عظة، شكر فيه الله على "نعمه المتزايدة التي يقدمها لنا"، وقال: "مرة جديدة تظهر غمامة السماء على أرضنا ليشرق منها نور الرب ويهدينا من عليائه نعمة خاصة في تطويب البطريرك اسطفان الدويهي، رجل التواضع وعلامة الفكر والعطاء حتى تغلب ظلمة الأجواء الأمنية المتلبدة وتزيل ظلمة الأحوال الاقتصادية والسياسية والاجتماعية المعقدة التي تزيد في الحمل على أكتاف أبناء أرضنا. نعم، جاء نور من السماء ليزيد فينا الرجاء، والثبات على ما نشأنا عليه في الايمان والمحبة".

وأضاف: "نعيد الليلة مرة جديدة تجلي الرب وبه نفرح معا بعيد (دير المخلص الكريم) فنجتمع كلنا كهنة وأصدقاءوعائلات كريمة وأحباء لنصلي ونفرح معا لأن نور الرب يملؤنا نعمة ويزيدنا رجاء"، لافتًا إلى أن "حدث التجلي يدلنا - كما رواه القديس بولس الانجيلي - على أربعة مشاهد ترسم لنا طريق الحق والفرح والرجاء الذي لا يخيب".

وأشار إلى "أننا في هذه الأيام نعيش في ظروف وأحداث كثيرة أن على الصعيد الأمني أو الأخلاقي فتقودنا إلى قعر الفراغ والفوضى والضياع إن لم نكن على ثبات في إيماننا. فلنصعد إلى هذا الجبل لنلتقي ينبع الحياة والحب والحنان ونستقي منه الايمان والانتماء والمحبة ونواصل معه مسيرة ثباتنا على الايمان والمحبة والتسامح والرجاء".