- 1/2
- 2/2
أعلن "حزب الله"، في بيان، أنّه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 16:00 من يوم الثلاثاء 06-08-2024 انتشارًا لجنود العدو الصهيوني في مرتفع أبو دجاج قرب ثكنة زرعيت بالقذائف المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة".
وفي بيان آخر، أعلن أنّه "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد أدهم خنجر حسين ناصر "مهدي" مواليد عام 1997 من بلدة اركي في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس".
كانت هذه تفاصيل خبر "حزب الله" أعلن استهداف جنود إسرائيليين قرب ثكنة زرعيت ونعى أدهم خنجر ناصر من بلدة اركي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.