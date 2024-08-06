"حزب الله" أعلن استهداف جنود إسرائيليين قرب ثكنة زرعيت ونعى أدهم خنجر ناصر من بلدة اركي

أعلن "حزب الله"، في بيان، أنّه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، استهدف مجاهدو ‌‌‌‌‌‏المقاومة الإسلامية عند الساعة‎ ‌‏16:00‌‎ ‎من يوم الثلاثاء 06-08-2024 انتشارًا لجنود العدو ‏الصهيوني في مرتفع أبو دجاج قرب ثكنة زرعيت بالقذائف المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة".

وفي بيان آخر، أعلن أنّه "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد أدهم خنجر حسين ناصر "مهدي" مواليد عام 1997 من بلدة اركي في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس".