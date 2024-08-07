"النشرة": حذر شديد بالقطاع الشرقي جنوبًا وسط تحليق متواصل للطيران الحربي الإسرائيلي

أفاد مراسل "النشرة" في حاصبيا، بأن "الحذر الشديد يستمر مخيما على المنطقة الحدودية في القطاع الشرقي من جنوب لبنان انطلاقا من سهل المجيدية الغجر خراج بلدة الماري في قضاء حاصبيا وحتى منطقة العرقوب في مزارع شبعا المحتلة وصولا حتى أجواء البقاعين الشرقي والغربي واقليم التفاح".

ولفت المراسل، الى أنه "أمام هذا الوضع المتوتر لم يفارق الطيران التجسسي الاسرائلي نوع (ام كا) بطلعاته الاستكشافية عن أجواء منطقة حاصبيا ومزارع شبعا المحتلة وصولا حتى مرتفعات جبل الشيخ المطلة على منطقة راشيا الوادي وسهل البقاع واقليم التفاح".