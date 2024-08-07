أفادت صحيفة "واشنطن بوست" بأن استطلاعاً للرأي أظهر معارضة أغلبية بأميركا إرسال قوات للدفاع عن إسرائيل في حال تعرض الأخيرة لهجوم من الدول المجاورة لها. وذكرت الصحيفة أن استطلاعا للرأي أجراه "مجلس شيكاغو للشؤون العالمية" أظهر أن 55% من الأميركيين عارضوا إرسال قوات أميركية للدفاع عن إسرائيل إذا هاجمها جيرانها، بينما أيد 41% القيام بذلك.

كانت هذه تفاصيل خبر واشنطن بوست: 55 بالمئة من الأميركيين يعارضون إرسال قوات أميركية للدفاع عن إسرائيل إذا هاجمها جيرانها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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